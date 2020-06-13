Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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с чего всё началось

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
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Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться перед десантниками

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Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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Экономика

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
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Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
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Почему в Европе лишь Швеция и Польша не прошли пик коронавируса

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Шоу-бизнес

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Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
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Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

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Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
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