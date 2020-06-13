Общество
РИА НовостиЭкс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Ранее в Instagram артиста появились кадры, в которых он предстал в образе десантника. Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
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с чего всё началось
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.РИА Новости10:35
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