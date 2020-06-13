Общество

REGNUMREGNUMЭкс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать913
с чего всё началось

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости10:35

Подробнее о событии

Экс-командующий ВДВ посоветовал Киркорову извиниться перед десантниками

РБК14:40

Киркоров изобразил десантника-гея и навлек гнев бывшего руководителя ВДВ

Lenta.ru12:44

Экс-глава ВДВ требует извинений от Киркорова за оскорбления десантников

Комсомольская правда12:20

Экс-командующий ВДВ пригрозил Киркорову из-за видео о десантниках

Московский Комсомолец12:16

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

Известия11:23

Экс-командующий ВДВ призвал Киркорова извиниться за видео о десантниках

РИА Новости10:35

Филипп Киркоров обидел десантников

Взгляд.ру10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
3,9K
Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится.
Нева Спорт 13:25
Происшествия

В Казани потушили пожар на газохранилище

РИА Новости 09:41
482
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
4
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
516
Шоу-бизнес

Куценко выступил в поддержку Ефремова

Газета.Ru 13:01
320
Армия и оружие

Soha: Россия покажет на Параде Победы «военный сюрприз» для Запада

Актуальные Новости 14:25
1
Культура

Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец

Super.ru вчера в 11:10
3
Игры

Capcom анонсировала Resident Evil Village

RuNews24.ru 08:00
15
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

RT на русском 11:24
Общество

Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту

Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
32
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
82
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве

По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
8
Общество

Посол России в США покинул резиденцию в Вашингтоне из-за беспорядков

Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня заявил, что из-за протестов в Вашингтоне временно переехал из своей резиденции в посольство.
Известия 14:01
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
449
Транспорт

Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»

Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
147
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
546
Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
2
Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
969
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

Российская газета 08:51
61
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
1,1K
Энергетика

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
5
Политика

Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
327
Происшествия

На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка

На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
19
Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Общество

Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов

Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.
Вести.Ru 12:18
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
266
Путешествия

Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
20
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости 10:56
274
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
7K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное