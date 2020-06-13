Общество
REGNUMЭкс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить683
с чего всё началось
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.РИА Новости10:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится.
Нева Спорт 13:25
Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
РИА Новости 09:41
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила семью с ребенком на переходе
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Шоу-бизнес
Куценко выступил в поддержку Ефремова
Газета.Ru 13:01
Армия и оружие
Soha: Россия покажет на Параде Победы «военный сюрприз» для Запада
Актуальные Новости 14:25
Культура
Главным героем «Холостяка» впервые станет афроамериканец
Super.ru вчера в 11:10
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
RuNews24.ru 08:00
Футбол
ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре
RT на русском 11:24
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Общество
Посол России в США покинул резиденцию в Вашингтоне из-за беспорядков
Посол России в США Анатолий Антонов 13 июня заявил, что из-за протестов в Вашингтоне временно переехал из своей резиденции в посольство.
Известия 14:01
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Экономика
Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»
Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Энергетика
Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня
Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
Политика
Лавров и Шойгу 14 июня посетят Турцию
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами РФ Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.
ТАСС 10:35
Происшествия
На рынке в Екатеринбурге произошла перестрелка
На рынке в Екатеринбурге ссора двух мужчин переросла в перестрелку.
RT на русском 11:18
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Общество
Лондонские полицейские разгоняют акцию фанатов и националистов
Столкновения в центре Лондона: на Трафальгарской площади полицейские разгоняют митинг националистов и футбольных фанатов.
Вести.Ru 12:18
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Путешествия
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
RT на русском 13:12
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37