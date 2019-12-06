РПЛ

РБКРБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

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Фанаты «Спартака» призвали всех болельщиков, в том числе и «Зенита», массово покинуть матчи 19-го тура РПЛ из-за агрессии силовиков

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Sport.ru02:29

Фанаты «Спартака» призвали болельщиков других российских клубов уйти со стадиона на 30-й минуте

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«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

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«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

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