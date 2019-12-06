РПЛ

РБКРБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Фанаты «Зенита» могут сегодня провести акцию на «Газпром Арене»

Петербургский дневник06:21

Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

РБК03:41

«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Спорт-Экспресс01:07

Фанаты «Спартака» призвали всех болельщиков, в том числе и «Зенита», массово покинуть матчи 19-го тура РПЛ из-за «агрессии» силовиков

Фонтанка.Ру02:22

«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

Советский спорт02:21

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском01:34

«Фратрия» призывает болельщиков клубов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

Sport.ru02:29
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Комсомольская правда 03:59
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Армия и оружие

В Турции испытали российские С-400

Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Газета.Ru вчера в 08:10
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину

В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
РБК 03:16
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Экономика

Fitch повысило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Коммерсантъ 02:07
Общество

Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы

Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
Московский Комсомолец 04 декабря в 09:07
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Политика

Лавров встретится с Конте в Италии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Италию проведет встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.
Национальная служба новостей 04 декабря в 15:19
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Общество

Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Общество

Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома

РИА Новости вчера в 22:32
Армия и оружие

Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах

Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Военное обозрение 04 декабря в 04:39
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости вчера в 08:53
Игры

На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие

Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 06:26
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости 04 декабря в 22:15
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
Единоборства

Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Российская газета 00:59
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Общество

Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ

Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Эхо Москвы 05:37
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru вчера в 10:22
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 06:23
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Политика

Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину

Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
РИА Новости вчера в 21:35
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.
RT на русском 05:34
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