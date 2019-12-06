РПЛ
РБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний
Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Политика
Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа
Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Армия и оружие
В Турции испытали российские С-400
Турки рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы С-400, но комплексы превзошли их ожидания, несмотря на то, что программа облета по своей насыщенности и напряженности превосходит даже аналогичные российские мероприятия.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Происшествия
В Москве задержали избившую двухлетнюю дочь женщину
В Москве полицейские задержали женщину, избивавшую свою малолетнюю дочь, сообщили РБК в столичном главке МВД.
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Экономика
Fitch повысило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП на 2019 год до 1,4% с 1,2%, говорится в докладе агентства Global Economic Outlook.
Общество
Для Егора Жукова запросили 4 года лишения свободы
Прокурор запросил четыре года лишения свободы для Егора Жукова. Это связано с видео на его YouTube-канале.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Политика
Лавров встретится с Конте в Италии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Италию проведет встречу с премьер-министром страны Джузеппе Конте.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Общество
Дональд и Меланья Трамп зажгли рождественскую ель у Белого дома
Армия и оружие
Пентагон испытает боевые лазеры на крылатых ракетах
Пентагон планирует провести испытания боевых лазеров на способность их сбивать крылатые ракеты.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Игры
На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие
Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Единоборства
Глава UFC рассказал о предстоящем бое Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дана Уайт заявил, что сможет организовать мат-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, если оба выиграют следующие поединки.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Общество
Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ
Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют аномальную температуру в декабре
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие десять дней на большей части территории России прогнозируется значительное превышение температурной нормы, которое обозначается красным цветом.