РПЛ
РБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний
Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Общество
Суды вынесли сбалансированный приговор студенту ВШЭ Егору Жукову
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Особняк Волочковой выставлен на продажу
Как выяснилось, кто-то выставил на продажу дом Анастасии Волочковой. Журналисты обратились к пиар-агенту балерины.
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«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей 2019 года
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Авто
В РФ подешевели автомобили Ravon
Спорт
Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории
Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
Здоровье
В Москву возвращаются опасные инфекции
Корью обычно болеют невакцинированные дети в возрасте от 2 до 5 лет и взрослые, не переболевшие в детском возрасте или невакцинированные.
Происшествия
Суд арестовал счета и недвижимость экс-замглавы ПФР Иванова
Басманный суд Москвы наложил арест на недвижимость и денежные счета бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, обвиняемого во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Для появления на публике актриса выбрала черную юбку с завышенной талией и прозрачную белую блузку с объемными рукавами.
Политика
Лавров оценил требования ФРГ к России признаться в убийстве в Берлине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Фигурное катание
Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Политика
Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже
Президент России Владимир Путин направляется на встречу в «нормандском формате» с серьезным настроем и желанием содействовать урегулированию конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
СК объявил о задержании убийц главы Центра «Э» Ингушетии
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группы, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Космос
В России возобновят запуск спутников с помощью баллистических ракет
Программу использования конверсионных межконтинентальных баллистических ракет для запуска спутников планируется возобновить в будущем году.
Футбол
Вратарь «Арсенала» Лено: Россия очень красивая страна
Голкипер лондонского «Арсенала» Берндт Лено рассказал о своём отношении к русскому языку и в целом к России, откуда родом его родители.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 может получить камеру на 108 Мп
Samsung может заметно обновить камеру в смартфоне Galaxy S11. Устройство должно получить 108-мегапиксельный сенсор для основной камеры.
Экономика
Первые серийные газовые турбины ГТД-110М произведут в 2020 году
Первые серийные газовые турбины большой мощности ГТД-110М будут произведены в 2020 году, заявил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.