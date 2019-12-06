РПЛ
РБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний
Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Общество
Le Monde рассказала о «базе российских шпионов» в Альпах
Во Франции "российские шпионы" останавливались в Верхней Савойе, в городах Аннемасс, Эвиан, Шамони и более изолированных населенных пунктах.
Политика
Порошенко предостерёг Зеленского от переговоров с Путиным тет-а-тет
Бывший президент Украины Пётр Порошенко предостерёг нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в формате один на один на предстоящем саммите в нормандском формате.
Экономика
РФ в 2019 году собрала 120 млн тонн зерна
Россия в 2019 году, по предварительным данным, собрала 120 млн тонн зерна, сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на конференции "Агрохолдинги России - 2019" в пятницу в Москве.
Политика
Опрос: За мир в Донбассе «любой ценой» выступают менее 15% украинцев
За мир «любой ценой» выступают лишь 14,4%. Как сообщает УНИАН, таковы результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с КМИС.
Космос
«Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовал с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" стартовала с Байконура. "Роскосмос" ведет трансляцию запуска.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
Масштабные хищения оставили ФСБ без двух погранзастав
По версии следствия, должностные полномочия превысил замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин, что привело к крупному ущербу.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль наехал на женщину с двумя внучками, из-за травм пятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи, заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
Происшествия
В Перми почтут память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
ЧП в ночном клубе "Хромая лошадь" на улице Куйбышева в Перми произошло 5 декабря 2009 года.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Технологии
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Политика
В Кремле выступили против трансграничного преследования россиян в США
Россия выступает за сотрудничество в расследованиях киберпреступлений с Соединенными Штатами, но против трансграничного преследования россиян США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Наука
При обледенении Земли организмы выжили подо льдом
Научными специалистами из Университета Макгилла в Канаде в ходе проведения исследования выяснено, каким образом животным удалось выжить во время ледникового периода, когда наша планета была полностью покрыта льдом, а океаны Земли были отрезаны от кислорода.
Культура
Вышел свежий трейлер второго сезона «Пацанов»
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Волейбол
«Зенит» одержал вторую победу на клубном чемпионате мира
Казанский «Зенит» сыграл третий матч на клубном чемпионате мира, который проходит в Бразилии.
Кино
Венсан Кассель признался, что чувствует себя в России как дома
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.