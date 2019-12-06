РПЛ

РБКРБКЭкс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

Экс-глава Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил РБК, что поддерживает инициативу фанатов «Спартака» из группировки «Фратрия», которые призвали болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте ближайшего тура чемпионата России.
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«Фратрия» призвала болельщиков всех команды покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

Спорт-Экспресс01:07

«Фратрия» призывает болельщиков клубов РПЛ уйти со стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура

Sport.ru02:29

«Фратрия»: Призываем всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте

Советский спорт02:21

Экс-глава ВОБ поддержал акцию фанатов «Спартака» против задержаний

РБК03:41

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

RT на русском01:34

«Фратрия» призвала фанатов всех клубов покинуть арены на 30-й минуте матчей

Газета.Ru01:45

«Болельщики устали от произвола»: глава ВОБ поддержал призыв «Фратрии» уходить с матчей

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