Общество
КоммерсантъЭкс-глава «Вымпелкома» Изосимов возглавил «М.Видео-Эльдорадо»
Бывшего гендиректора и президента «Вымпелкома» Александра Изосимова назначили CEO группы «М.Видео-Эльдорадо». Он приступит к обязанностям 1 октября. Бывший гендиректор Энрике Фернандес перешел в совет директоров компании.
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Политика
Разработчик «Новичка» Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным
Один из создателей боевого яда «Новичок» Виль Мирзаянов принес извинения лидеру российской оппозиции Алексею Навальному, отравивленному этим веществом.
Первый Севастопольский вчера в 03:39
Политика
США предложили России продлить ДСНВ
США предлагают России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
BFM.ru вчера в 12:47
Происшествия
Потерпевшие по делу Фургала потребовали 1,5 млрд рублей компенсации
Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за убийство их родственников, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
Интерфакс 05:38
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:01
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
Юморист и телеведущий Максим Галкин обнародовал на своей странице в Instagram видео с 71-летней певицей Аллой Пугачевой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Брат Тарзана рассказал о здоровье матери после измены Королевой
Брат Тарзана рассказал, что матери стало хуже, когда она узнала об измене сына Наталье Королевой.
CT news 05:26
Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не станут проводить массовую приватизацию "в угоду шарлатанам из-за границы".
ТАСС 05:27
Единоборства
Чимаев и Дерн получили бонусы за турнир UFC Fight Night 178
Боец из Швеции чеченского происхождения Хамзат Чимаев был удостоен от UFC бонусом за выступление на турнире UFC Vegas 11.
Vprognoze.ru 03:28
Политика
Видеообращение Путина направили в Генассамблею ООН в Нью-Йорк
Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, штаб-квартиру организации.
Известия 05:36
Футбол
Клопп остался недоволен реакцией скамейки на удаление Кристенсена
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен реакцией скамейки на удаление защитника "Челси" Андреаса Кристенсена в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 04:59
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Общество
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ 04:24
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с сыном вице-губернатора Брянской области
Один из пострадавших в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова скончался в больнице, сообщает 20 сентября РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Технологии
В мессенджере WhatsApp появится поддержка нескольких устройств
Пользователи мессенджера WhatsApp смогут подключать сразу несколько устройств к одной учетной записи.
АБН 01:32
Религия
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные верующие сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
Дон-ТР 02:33
Кино
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
"Лучшим актером драматического сериала" признали Джереми Стронга из "Наследников", "лучшей актрисой драматического сериала" стала Зендея за роль в "Эйфории".
Интерфакс 00:22
Общество
Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время
Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:22
Общество
Еще один алтайский министр собирается покинуть свой пост
По информации ИА "Банкфакс", о намерении покинуть пост Попрядухин заявил во время утреннего совещания в ведомстве 21 сентября.
АМИТЕЛ 05:27
Политика
Украинский экс-министр заявил об уничтожающих народ страны «тварях»
Сокращение финансирования медицинских услуг на Украине при нынешней власти уничтожает украинский народ.
РБК вчера в 22:25
Политика
МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной
Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ОНН.
Коммерсантъ 05:18
Армия и оружие
Второй этап учений «Славянское братство» пройдет с 22 по 25 сентября
Второй этап российско-белорусских учений «Славянское братство» пройдет с 22 по 25 сентября, сообщили в понедельник, 21 сентября, в минобороны Белоруссии.
Известия 04:54
Шоу-бизнес
Беременная Подольская показала уютное фото в нежном домашнем комплекте
У себя в блоге звезда показывает, как готовится к материнству — так, в новом посте она показала нежный желто-серый домашний комплект из халата и сорочки, очень подходящий ее рыжим волосам.
WMJ.ru 05:05
Общество
Онищенко назвал опасность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня 2019 года заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России.
Известия 04:14
Армия и оружие
Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения
Вся информация, включая количество прототипов нового американского самолета и место проведения испытаний, засекречена.
Evo-rus.com 18 сентября в 03:19