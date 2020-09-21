Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава «Вымпелкома» Изосимов возглавил «М.Видео-Эльдорадо»

Бывшего гендиректора и президента «Вымпелкома» Александра Изосимова назначили CEO группы «М.Видео-Эльдорадо». Он приступит к обязанностям 1 октября. Бывший гендиректор Энрике Фернандес перешел в совет директоров компании.
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Александр Изосимов назначен гендиректором «М.Видео-Эльдорадо»

Ведомости05:33

CEO группы «М.Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов

Интерфакс03:48

Экс-глава «Вымпелкома» Изосимов возглавил «М.Видео-Эльдорадо»

Коммерсантъ04:56

Легендарный руководитель «Билайна» возглавил «М.Видео»

CNews05:02

Гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» стал экс-глава «Вымпелкома» Изосимов

ПРАЙМ03:31

Александр Изосимов назначен на должность CEO «М.Видео-Эльдорадо»

ТАСС03:25

Александр Изосимов станет CEO группы «М.Видео-Эльдорадо»

Finam.Ru03:02
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен реакцией скамейки на удаление защитника "Челси" Андреаса Кристенсена в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
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Один из пострадавших в ДТП с участием сына вице-губернатора Брянской области Александра Резунова скончался в больнице, сообщает 20 сентября РЕН ТВ.
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МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Министерство иностранных дел (МИД) России заявило, что резолюция Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации в Белоруссии юридически ничтожна, поскольку у него нет права оценивать избирательные процессы в государствах-членах ОНН.
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Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения

Вся информация, включая количество прототипов нового американского самолета и место проведения испытаний, засекречена.
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Александр Вадимович Изосимов
Российский предприниматель
Российский управленец, предприниматель, в 2009-2011 гг. генеральный директор компании VimpelCom, контролирующей крупные телекоммуникационные активы в странах СНГ.
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