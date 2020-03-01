Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъЭкс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Обвинение запрашивало для Александра Дрыманова 16 лет колонии. Другого фигуранта дела, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко приговорили к 14 годам колонии. Ему назначен штраф в 250 млн руб.
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Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости06:38

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Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Коммерсантъ06:39

Экс-главу СК РФ по Москве Дрыманова отправили в колонию на 12 лет

Росбалт06:29

Экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

ТАСС06:17

Суд приговорил экс-главу СК Москвы Дрыманова к 12 годам лишения свободы

РБК06:20

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

РИА Новости06:38

Бывший начальник московского СК Дрыманов приговорен к 12 годам колонии

Интерфакс06:27

Бывший руководитель московского Управления Следственного комитета, генерал Дрыманов, приговорен к 12 годам колонии

Эхо Москвы06:16
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