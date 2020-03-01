Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

с чего всё началось

Обвинение запрашивало для Александра Дрыманова 16 лет колонии. Другого фигуранта дела, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко приговорили к 14 годам колонии. Ему назначен штраф в 250 млн руб.

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