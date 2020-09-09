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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Киева

Украинские власти не выполнили обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в среду, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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РБК

Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

РБКвчера в 15:50
Газета.Ru

Экс-глава офиса Зеленского оценил выполнение Киевом «нормандских» обещаний

Газета.Ruвчера в 15:41
Взгляд.ру

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Взгляд.рувчера в 14:31
Царьград

«Мы его как-то жёстко кинули»: Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина

Царьградвчера в 14:37
Комсомольская правда

«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

Комсомольская правдавчера в 15:14
РИА Новости

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

РИА Новостивчера в 14:14
Lenta.ru

Бывший глава офиса Зеленского заявил о невыполненных обещаниях Путину

Lenta.ruвчера в 14:02

Япония построит корабли для защиты от баллистических ракет

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, в Токио приняли решение о строительстве специализированных кораблей для противодействия баллистическим ракетам.
Военное обозрениевчера в 05:47
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Popcornnews.ru18:30

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РБКвчера в 10:45
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