Экс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Киева
Украинские власти не выполнили обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в среду, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины
Комсомольская правдавчера в 15:14