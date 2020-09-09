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РИА Новости
РИА Новости

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.В источнике
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РБК

Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

РБКвчера в 15:50
Газета.Ru

Экс-глава офиса Зеленского оценил выполнение Киевом «нормандских» обещаний

Газета.Ruвчера в 15:41
Царьград

«Мы его как-то жёстко кинули»: Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина

Царьградвчера в 14:37
Комсомольская правда

«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

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Взгляд.ру

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Взгляд.рувчера в 14:31
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

РИА Новостивчера в 14:14
Lenta.ru

Бывший глава офиса Зеленского заявил о невыполненных обещаниях Путину

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