Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева
Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.В источнике
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«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины
Комсомольская правдавчера в 15:14