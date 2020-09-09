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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Киева

Украинские власти не выполнили обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в среду, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.В источнике
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РБК

Экс-сподвижник Зеленского заявил о «кинувшей» Путина Украине

РБКвчера в 15:50
Lenta.ru

Бывший глава офиса Зеленского заявил о невыполненных обещаниях Путину

Lenta.ruвчера в 14:02
Комсомольская правда

«Не сделали ничего»: экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Украины

Комсомольская правдавчера в 15:14
Царьград

«Мы его как-то жёстко кинули»: Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина

Царьградвчера в 14:37
Взгляд.ру

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Взгляд.рувчера в 14:31
РИА Новости

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

РИА Новостивчера в 14:14
Газета.Ru

Экс-глава офиса Зеленского оценил выполнение Киевом «нормандских» обещаний

Газета.Ruвчера в 15:41

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Проект объездной дороги вокруг Кемерова получил федеральную поддержку

Кемерово, 10 сентября 2020, 05:11 — REGNUM В ходе рабочей поездки заместителя председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина в Кузбасс обсуждался проект строительства объездной дороги вокруг Кемерова.
REGNUM22:11
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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