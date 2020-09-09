Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-глава офиса Зеленского рассказал о «дипломатическом провале» Киева

Украинские власти не выполнили обещаний, данных российскому президенту Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в среду, 9 сентября, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
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