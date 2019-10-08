Происшествия
Российская газетаЭкс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
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Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
РИА Новости 04:34
Шоу-бизнес
51-летняя поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
Вечерний курьер 04:36
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Общество
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Космос
Определены возможные места посадки на Венеру
Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Популярная механика вчера в 16:13
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Единоборства
Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Metaratings 04:00
Армия и оружие
Применение комплекса «Палантин-К» впервые показали на видео
Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К" В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.
Российская газета 04:05
Хоккей
СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ
Санкт-Петербург.ру вчера в 15:24
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Футбол
«Краснодар» отказал «Боруссии» в трансфере Сулейманова
Футбольный клуб "Краснодар" отверг предложение дортмундской "Боруссии" по приобретению нападающего российской команды Магомеда Шапи-Сулейманова.
Вести.Ru 03:54
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Политика
Лукашенко заявил о предельном накале между Россией и Западом
Белоруссию беспокоит предельный градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом.
REGNUM 03:51
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 04:10
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Дума ТВ вчера в 05:44
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет
На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежевой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
WMJ.ru 03:55
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок
При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
Российская газета 04:41
Транспорт
РЖД с 2020 года сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех
Ранее во вторник корпоративная газета РЖД - "Гудок" - со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна написала, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатными.
РИА Новости 03:20
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.
РБК вчера в 21:51