Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
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