Экс-начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев оправдан по делу о превышении должностных полномочий. Такое решение сегодня принял Волжский районный суд.

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

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