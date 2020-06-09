Происшествия
СаратовБизнесКонсалтингЭкс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий
Экс-начальник ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев оправдан по делу о превышении должностных полномочий. Такое решение сегодня принял Волжский районный суд.
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Культура
Amazon купил права на российский мультсериал «Дракоша Тоша»
Американская стриминговая платформа Amazon Prime купила права на показ российского мультсериала «Дракоша Тоша», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя продюсерской компании «Той Рой Медиа».
Афиша Daily 08:10
Армия и оружие
Прокуратура Нидерландов считает, что MH17 не мог быть сбит военным самолетом
Голландская прокуратура считает, что малайзийский Boeing, потерпевший крушение на Украине в июле 2014 года, не мог быть сбит военным самолетом.
ТАСС 08:19
Интернет
Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google
Телефоны пользователей мессенджера WhatsApp были обнаружены в поисковой выдаче сайтов Google.
Дни24 08:05
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента.
Piter.tv 04:38
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Путешествия
Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля
«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Происшествия
Уроженец Севастополя осужден на десять лет за шпионаж
Севастопольский городской суд приговорил уроженца города к десяти годам строгого режима по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 04:41
Политика
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю
Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жаркую погоду
В Роспотребнадзоре рекомендовали употреблять большое количество жидкости – чай, вода, морс и другие напитки – в целях профилактики обезвоживания организма.
МИР 24 08:32
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM вчера в 11:34
Футбол
Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола
Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе.
Newia.ru вчера в 12:45
Политика
Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Колонна боевой техники из Индии выдвинулась в направлении "линии Макмагона". Появилось видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем.
Piter.tv 08:36
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
Известия вчера в 07:19
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты "АиФ" рассказали, как выявить реальный пробег автомобиля. Первое на что стоит обратить внимание – на износ тормозных дисков.
Piter.tv 04:07
Политика
США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах
При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Баскетбол
Яннакопулос выставил «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за 25 миллионов евро.
Sports.ru 07:22
Общество
В России в июне изменится график выплат пенсий
Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 вчера в 12:15
Происшествия
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
Наука
Искусственный мозг тоже может нуждаться во сне
Искусственные аналоги мозга нуждаются в состоянии, напоминающем сон. Об этом сообщили учёные из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.
News.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru вчера в 07:15
Происшествия
Известные адвокаты отказались защищать Ефремова
Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 07:55
Происшествия
Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56