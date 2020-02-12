Происшествия
РИА НовостиЭкс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам заключения в колонии строгого режима.
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с чего всё началось
Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.РБК05:18
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