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РИА НовостиРИА НовостиЭкс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к трем годам заключения в колонии строгого режима.
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Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний столичного Чертановского суда.
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