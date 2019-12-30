Общество

RT на русскомRT на русскомЭкс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

Мещанский суд Москвы отказался в особом порядке рассматривать уголовное дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая начала сотрудничать со следствием.
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Мещанский суд Москвы усомнился в том, что бывший бухгалтер «Седьмой студии» выполнила все условия сделки со следствием

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Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

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Фигурантку дела «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке

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Названа дата повторного слушания по делу экс-главбуха Гоголь-центра

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Кирилл Серебренников
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Российский теле-, кино- и театральный режиссёр, телеведущий. С 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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