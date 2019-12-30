Общество
RT на русскомЭкс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Мещанский суд Москвы отказался в особом порядке рассматривать уголовное дело бывшего главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая начала сотрудничать со следствием.
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Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политика
Путин и Лукашенко обсудили поставки газа и нефти в Белоруссию
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили поставки нефти и газа в республику.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Футбол
«Реал» продлит контракт с Бензема
Французский футболист выступает за мадридский «Реал» уже более десяти лет.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Происшествия
В астраханском кафе обрушился пол, есть пострадавшие
В кафе "Мечта", которое располагается в Трусовском районе по адресу: ул. Оленегорская, 10, произошло обрушение пола на площади 10 квадратных метров.
Общество
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться с 2023–2024 года.
Политика
Экс-глава МИД Италии объяснил, почему Путин иногда ночевал в Кремле
Бывший глава МИД Италии Франко Фраттини рассказал, почему президент России Владимир Путин порой оставался на ночь в Кремле.
Общество
Путин стал самой обсуждаемой персоной года во «ВКонтакте»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
США ответили на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин были виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Экономика
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости
С 1 января вступают в силу 3 закона о недвижимости, касающиеся налогов и истребования жилья, сообщает РБК.
Авто
Volkswagen Arteon прописался в России
Компания Volkswagen сертифицировала в России лифтбек Arteon, соответствующий документ дающий право на реализацию модели на нашем рынке был зарегистрирован сегодня на сайте Росстандарта.
Авто
В России отзывают более 42 тысяч автомобилей Subaru
Как стало известно порталу NJCAR.RU, бесплатному сервисному обслуживанию подлежат следующие модели: вседорожники Subaru Tribeca (WX), седаны Legacy, универсалы Outback (BL/BP, BM/BR), хэтчбеки Impreza WRX (GD, GH, G3), а также кроссоверы Forester (SH), которые были проданы на российском рынке в период с 2005 по 2011 год.
Единоборства
Федор Емельяненко нокаутировал Квинтона Джексона в первом раунде
Только что в рамках шоу Bellator 237 завершился поединок Федора Емельяненко и Квинтона Джексона.
Наука
Физики смогли остановить электрон за фемтосекунду
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Происшествия
В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви
Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.