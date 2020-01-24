Общество
РИА НовостиЭкс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
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В «Роскосмосе» опровергли предложение экс-главе РКК «Энергия» должности уборщика
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Lenta.ruвчера в 11:33
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