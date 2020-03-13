Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняЭкс-главу Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд Москвы 13 марта вынес обвинительный приговор в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина по делу о хищении 14,5 млрд рублей. Ему было назначено заочное наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет со штрафом в 2,5 млн рублей.
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с чего всё началось

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Итоги разбирательства судья Елена Каракешишева оглашала пару дней. Она признала бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 15:27

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Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

РИА Новости03:14

Экс-глава «Банка Москвы» Бородин заочно осужден на 14 лет

Интерфакс03:08

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

РБК00:57

Бывшего президента Банка Москвы приговорили к 14 годам колонии

Lenta.ru01:33

«Коммерсантъ»: бывшего президента Банка Москвы заочно осудили на 14 лет колонии

Ведомости01:12

Экс-главу Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам за хищение 14,5 млрд рублей

ТАСС02:57

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Коммерсантъвчера в 15:27
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Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
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Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
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Как изучение комет помогает исследовать Вселенную

Предыдущие исследования показали, что в кометах почему-то находится в 10 раз меньше азота, чем должно бы быть, но новый анализ 67P / Чурюмов - Герасименко говорит, что кометы могут скрывать азот, - пишут исследователи.
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Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
ТАСС вчера в 12:48
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm 11 марта в 12:21
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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УЕФА отменит матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА отложил все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.
Известия 06:36
Финансы

Биржа США закрылась с рекордным за 30 лет падением

Биржевые индексы США закрылись с падением на 7,9-9,3%, следует из данных торгов. Этот показатель стал худшим с 1987 года.
Мойка78 вчера в 17:37
Происшествия

Банда правоохранителей: на Кубани задержали ещё четверых полицейских

Краснодар, 13 марта 2020, 13:44 — REGNUM Четверо сотрудников полиции задержаны в Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края, сообщили 13 марта в пресс-службе Следственного комитета России.
REGNUM 06:44
Общество

Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин

Еще одна причина разрыва заключается в косвенной дискриминации — сегрегации, то есть в неравномерном распределении женщин и мужчин по профессиям и должностям.
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Общество

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Власти Турции порекомендовали туроператорам сдвинуть начало туристического сезона в стране на месяц - с конца марта на конец апреля.
Вечерний курьер вчера в 14:59
Политика

В Госдуме отправили в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился отправить в карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова вместе с его помощниками и всеми депутатами, которые с ним общались.
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Политика

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Идея президента России о проведении в 2020 году саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН нашла поддержку в Великобритании.
Российская газета вчера в 15:27
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
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ВЦИОМ: 64% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Из опроса следует, что 87% россиян знают о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию, что больше на 3 п.п. по сравнению с опросом за 6 марта.
Кубанские новости вчера в 11:25
Происшествия

Из-за штормового ветра в Москве погиб мужчина

Мужчина в пятницу погиб в результате падения дерева на легковой автомобиль на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Армия и оружие

Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Piter.tv 05:43
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Каждый заболевший коронавирусом может заражать других более месяца

Зараженные новым коронавирусом могут распространять инфекцию больше месяца, так как в их дыхательных путях сохраняется патоген до 37 дней после заражения.
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Песков рассказал об отношении Путина к культу личности

Президент России Владимир Путин выступает категорически против формирования его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Lenta.ru 06:37
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Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
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В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Авто

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