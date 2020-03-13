Итоги разбирательства судья Елена Каракешишева оглашала пару дней. Она признала бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. руб.

с чего всё началось

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