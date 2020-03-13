Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Итоги разбирательства судья Елена Каракешишева оглашала пару дней. Она признала бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. руб.
Коммерсантъвчера в 15:27

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Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Коммерсантъвчера в 15:27

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении

РБК00:57

Экс-главу Банка Москвы Бородина заочно приговорили к 14 годам за хищение 14,5 млрд рублей

ТАСС02:57

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии

РИА Новости03:14

Экс-глава «Банка Москвы» Бородин заочно осужден на 14 лет

Интерфакс03:08

Бывшего президента Банка Москвы приговорили к 14 годам колонии

Lenta.ru01:33

«Коммерсантъ»: бывшего президента Банка Москвы заочно осудили на 14 лет колонии

Ведомости01:12
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Происшествия

На Украине изолировали контактировавших с заболевшей коронавирусом

Более 20 человек, которые контактировали с заболевшей коронавирусом жительницей Житомирской области Украины, изолированы, они находятся под наблюдением врачей, сообщил глава Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский.
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Мама Алексея Янина показала разбитого инсультом сына

В 2015 году звезда сериала «Клуб» Алексей Янин перенес инсульт.
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«КиноПоиск HD» выпустит семь новых сериалов

Компания расширяет свое присутствие в российском сегменте интернета Принадлежащий "Яндексу" сайт "КиноПоиск HD" с марта по сентябрь текущего года выпустит семь оригинальных сериалов, производство которых полностью профинансировал, сообщает "Коммерсант".
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Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
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Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
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США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
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Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах «Союз» изготовят в Швеции, сообщили в компания «Главкосмос пусковые услуги».
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Биатлон

Васильев: Безобразие, что наша сборная не участвует в чемпионате России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал свое мнение по поводу отказа российских биатлонистов из сборной выступать в чемпионате страны.
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Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
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Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
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Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

В Чехии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции власти Чехии ввели на территории страны чрезвычайное положение.
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Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

Как сообщают ученые из Университета Сунь Ятсена, вирус оказался весьма чувствителен к высоким температурам.
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Россия и Индонезия согласовали первые совместные учения

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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости вчера в 14:38
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Назван срок окончания пандемии коронавируса

Представители системы здравоохранения КНР считают, что к лету с коронавирусом можно будет справиться, но только в том случае, если все страны предпримут необходимые шаги для борьбы с COVID-19.
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Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
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Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Общество

ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией

Всемирная организация здравоохранения формально признала вспышку коронавируса COVID-19, начавшуюся в Китае и позднее распространившуюся на другие страны, пандемией.
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Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
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В «Роснефти» назвали уязвимые стороны Эр-Рияда в ценовой войне

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что экономика Саудовской Аравии является гораздо более зависимой от нефтяных доходов, чем российская.
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Российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы, находится в международном розыске как особо опасный преступник. Бородину принадлежит ряд российских предприятий по производству алкоголя, управление которыми осуществляет холдинговая компания «Межреспубликанский винзавод». В число этих предприятий входят Московский межреспубликанский винодельческий завод, завод игристых вин «Корнет», Наро-Фоминский ликёро-водочный завод, «Мильстрим - Черноморские вина», коньячный завод Jenssen, винодельческие заводы Calarasi Divin, Vinprom Russe. Среди марок, принадлежащих этим предприятиям, - водка «Флагман», коньяк «Бастион», шампанское «Надежда», вино «Арбатское» и др.
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