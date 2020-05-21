с чего всё началось

Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям». Однако к голосованию его не допустят, говорят два человека, близких к администрации президента.

Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

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