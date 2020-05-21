Политика
ВедомостиЭкс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора
Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям». Однако к голосованию его не допустят, говорят два человека, близких к администрации президента.
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с чего всё началось
Отметим, что 20 мая Сергей Левченко в беседе с корреспондентом екатеринбургского издания «Октагон» заявил, что намерен участвовать в выборах главы Прибайкалья.ИА Альтаирвчера в 21:40
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Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора
Телеинформ20 мая в 22:45
«Ведомости»: Сергея Левченко не допустят до участия в выборах губернатора Иркутской области
ИА Альтаирвчера в 21:40
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