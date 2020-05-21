Политика

ВедомостиВедомостиЭкс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора

Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям». Однако к голосованию его не допустят, говорят два человека, близких к администрации президента.
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с чего всё началось
Отметим, что 20 мая Сергей Левченко в беседе с корреспондентом екатеринбургского издания «Октагон» заявил
, что намерен участвовать в выборах главы Прибайкалья.
ИА Альтаирвчера в 21:40

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Сергея Левченко могут не допустить до выборов губернатора Иркутской области

АиФ Иркутсквчера в 23:33

Сергея Левченко не хотят допускать до выборов губернатора Иркутской области

Байкал24вчера в 22:58

Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора

Телеинформ20 мая в 22:45

«Ведомости»: Сергея Левченко не допустят до выборов губернатора Иркутской области

ИрСитивчера в 21:17

«Ведомости»: Левченко не допустят до выборов губернатора Иркутской области

Коммерсантъвчера в 19:38

Жить сегодня: обзор самых популярных новостей за 21 мая

IrkutskMediaвчера в 09:00

«Ведомости»: Сергея Левченко не допустят до участия в выборах губернатора Иркутской области

ИА Альтаирвчера в 21:40
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
909
Общество

Собянин объявил первый этап по выходу из режима ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о начале первого этапа по выходу из ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Авто

Renault представила обновленный Kaptur

Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости вчера в 15:18
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Общество

Владимир Путин назвал дату старта ЕГЭ

В связи со снижением распространения COVID-19 в стране, сдача ЕГЭ начнется с 29 июня.
ПроТуймазы 00:53
1,8K
Происшествия

Сын журналиста Хашукджи заявил о прощении убийц отца

Семья саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи прощает его убийц, написал сын убитого Салах Хашукджи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:00
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 23 человек

Абакан, 22 мая 2020, 07:41 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:41
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Здоровье

Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками

7 канал Красноярск 00:16
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform вчера в 10:36
10
Общество

Названы самые популярные среди российских абитуриентов факультеты

Выпускники российских школ рассказали, на какой факультет они планируют поступить в этом году.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
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Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру 20 мая в 07:31
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Политика

"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
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Экономика

Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля

Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Наука

Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев

Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
4
Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
254
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 10:38
1,1K
Единоборства

Нганну обсудил планы с UFC: Ни титульного боя, ни боя с Джонсом

Ни боя за титул, ни суперпоединка, — написал Нганну в твиттере.
Allboxing.ru вчера в 23:36
Общество

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня

Отели и пансионаты Краснодарского края могут открыться к концу июня.
Piter.tv вчера в 15:06
19
Авто

Стало известно, когда в России появится новая Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, избавившаяся от "четырехглазой" оптики, дебютировала в ноябре прошлого года .
Авторамблер вчера в 05:37
Общество

Власти Китая признали, что еще не победили коронавирус

Глава Госсовета признал, что Китай столкнулся с самым большим вызовом в области здравоохранения с момента своего основания.
Росбалт 00:35
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
48
Общество

В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом

Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
26
Здоровье

В Саратовской области растет число заболевших внебольничной пневмонией

В Саратовской области растет число заболевших коронавирусной инфекцией с внебольничной пневмонией.
Взгляд-инфо вчера в 12:42
Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
72
Кино

Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе

Вестник Кавказа вчера в 19:45
3
Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
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Сергей Георгиевич Левченко
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 по 12 декабря 2019 годы.
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