с чего всё началось

Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Здоровье Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.

Единоборства Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.

Политика Россия и Украина обсудили претензии по газу Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины.

Политика Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.

Экономика На Украине стремительно растут долги по зарплате Общая задолженность по выплате зарплаты на Украине в октябре 2019 года увеличилась на 9,5%, а с начала года — на 30%.

Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Биатлон Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Шоу-бизнес Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».

Технологии Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Футбол Футбольный судья Иванов получил возможность судить матчи с VAR Российский футбольный судья Сергей Иванов получил лицензию для работы на матчах премьер-лиги с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщил РИА Новости глава проекта по внедрению технологии в России Леонид Калошин.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

Футбол «Боруссия» выслушает предложения по Санчо в январе Встреча завершилась поражением «Боруссии» со счетом 1:3. Из-за разногласий Санчо с главным тренером дортмундцев Люсьеном Фавром клуб уже в январе выслушает предложения по трансферу полузащитника.

Здоровье Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.