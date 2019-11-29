Происшествия
РИА НовостиЭкс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
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«В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.RT на русском02:37
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Свойкировский.рф04:39
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