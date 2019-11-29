с чего всё началось

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Общество Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2». Об этом ТАСС сообщило со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Происшествия В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.

Политика Эрдоган предложил проверить мозг Макрону Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что НАТО переживает «смерть мозга».

Общество Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

Общество Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента, который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.

Политика Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киберспорт S1mple отказался от партнерства с Twitch Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев обратился к Twitch с просьбой прекратить партнёрство с платформой.