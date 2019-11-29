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РИА НовостиЭкс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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с чего всё началось
В отношении бывшего мэра Кирова Владимира Быкова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на сайте следственного управления по Кировской области.РБК03:08
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