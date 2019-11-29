с чего всё началось

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Происшествия Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинет пост Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.

Политика Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса «На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.

Спорт Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).

Энергетика Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

Общество Королева Елизавета может отречься от престола Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.

Политика Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Общество АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".

Политика «Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).

Здоровье В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.

Здоровье Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.