Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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с чего всё началось
В отношении бывшего мэра Кирова Владимира Быкова завели уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается
 на сайте следственного управления по Кировской области.
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Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

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Свойкировский.рф06:06

В отношении бывшего главы города Кирова Владимира Быкова возбуждено уголовное дело

Вятка Областная02:04
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Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
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Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
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BFM.ru 04:24
Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
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Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов оставит свой пост, чтобы приступить к другой работе.
Российская газета 06:28
Политика

США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

Российская газета 04:21
Происшествия

В канализации Петербурга нашли сильный яд

Lenta.ru 06:05
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Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса

«На сегодняшнем заседании представители обеих сторон конфликта обменялись мнениями по изменению существующего закона об особом статусе Донбасса, в частности, переговорщики обсудили вопросы имплементации формулы Штайнмайера в данный закон»,цитирует телеканал слова главы МИДа самопровозглашенной республики.
Военное дело 27 ноября в 13:38
Политика

Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Газета.Ru 06:27
Происшествия

В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Вести.Ru 03:09
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В Краснодаре найден мертвым экс-начальник кущевского РОВД

Новая Кубань вчера в 08:25
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Спорт

Непряева вышла в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Руке

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал соревнований в спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
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Энергетика

Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
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Общество

Королева Елизавета может отречься от престола

Королева Елизавета II может в ближайшие 1,5 года покинуть британский престол, на который она взошла в 1952 году.
Pravda.Ru вчера в 03:38
Здоровье

В Уфу приехала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Вся Уфа 07:21
Армия и оружие

Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Здоровье

Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией

РИА Новости вчера в 09:45
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Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Общество

АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".
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«Роскосмос» объяснил, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

По данным открытых источников, максимальная зарплата главы агентства NASA Джеймса Брайденстайна составляет 250 тысяч долларов в год, в то время как руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин получил за 2018 год 29,5 миллиона рублей (460 тысяч долларов).
Life.ru вчера в 12:41
Здоровье

В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни

После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.
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Три уже находятся в стадии строительства, а девять проектируются. Всего в столице к 2023 году планируют построить 18 мостов.
Вечерняя Москва 07:39
Здоровье

Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
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Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Происшествия

Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
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Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
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