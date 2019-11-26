Происшествия
ИзвестияЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Гайзера госпитализировали еще 22 ноября.
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с чего всё началось
Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.ИА БНК12:48
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