Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Гайзера госпитализировали еще 22 ноября.
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с чего всё началось

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.
ИА БНК12:48

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Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в больницу

Эхо Москвы19:05

Осуждённый экс-глава Коми Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

АиФ Коми13:25

СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово»

РБК15:54

Источник: экс-главу Коми Гайзера доставили на обследование в больницу из СИЗО «Лефортово»

ТАСС15:17

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

РИА Новости15:09

ТАСС: бывший глава Коми Гайзер доставлен из СИЗО в больницу

Коммерсантъ16:28

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

ИА БНК12:48
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр финансов Республики Коми с 2003 по 2010. Глава Республики Коми с 15 января 2010 по 30 сентября 2015.
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