Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.

с чего всё началось

Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц. Об этом 25 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что Гайзера госпитализировали еще 22 ноября.

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