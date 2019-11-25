Происшествия

МР7.руМР7.руЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово»

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Самочувствие бывшего чиновника оценивают как удовлетворительное. В ближайшие дни он вернется в следственный изолятор.
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с чего всё началось

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.
ИА БНКвчера в 12:48

Подробнее о событии

Госпитализированный Вячеслав Гайзер будет выписан в ближайшее время из больницы

Комсомольская правда01:00

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

ИА БНКвчера в 12:48

Стало известно о состоянии Вячеслава Гайзера,попавшего из СИЗО в реанимацию

АиФ Комивчера в 23:15

СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово»

РБКвчера в 15:54

Источник: экс-главу Коми Гайзера доставили на обследование в больницу из СИЗО «Лефортово»

ТАССвчера в 15:17

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

РИА Новостивчера в 15:09

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО Лефортово для обследования

Эхо Москвы00:44
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Происшествия

В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов

Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Общество

Reuters: полиция применила водометы для разгона митингующих в Тбилиси

ТАСС вчера в 20:58
Происшествия

Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье

Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Газета.Ru 01:24
Политика

Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы

Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
РИА Новости 02:15
Происшествия

Десятки школьников в Нижегородской области отравились газом

По предварительной информации, на газораспределительной станции, расположенной в с. Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа.
Магсити74 вчера в 08:20
Авто

Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России

Японская компания Subaru отзывает в России 7442 автомобилей Subaru Impreza, XV (G4, G5) и Forester (S5).
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В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета вчера в 05:54
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

Российская газета вчера в 05:52
Политика

Медведев отправил в отставку главу российского мусорного оператора

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева.
Tomsk.Ru вчера в 05:00
Происшествия

В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами

Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 00:56
Политика

В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине

В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.
RT на русском вчера в 11:40
Экономика

LVMH договорилась о покупке Tiffany за $16,2 млрд

Коммерсантъ вчера в 03:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Экономика

Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Коммерсантъ 00:43
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Космос

Запуск корабля «Прогресс МС-13» перенесен из-за выявленных неполадок

Запуск корабля «Прогресс МС-13» с космодрома Байконур перенесен из-за выявленных неполадок. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Пятый канал вчера в 08:14
Политика

США и Болгария договорились о расширении стратегического партнерства

Стороны договорились о партнерстве в области оборонной промышленности и технологий, а также развитии сотрудничества в рамках ОПК.
Политика Сегодня вчера в 20:49
Происшествия

Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
РБК 01:33
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 23 ноября в 07:25
Авто

Представлен новый Chery Tiggo 7

На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, "парящие" стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой.
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Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+

iXBT.com вчера в 05:51
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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» обработал около 8 тысяч звонков

Сотрудники колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» обработали около восьми тысяч звонков в сентябре-ноябре, сообщает телеканал «360».
RT на русском вчера в 13:29
Космос

NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
REGNUM 23 ноября в 10:51
Футбол

Каштру: «Шахтёр» не будет отсиживаться в обороне в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Чемпионат 01:18
Культура

Импровизационный батл между четырьмя командами актеров пройдет в Театре Олега Табакова

В 2017-2018 годах батл проводился уже с участием столичных театров при поддержке Департамента культуры города Москвы.
ТАСС 24 ноября в 16:21
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия вчера в 03:50
Общество

Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы

Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Российская газета вчера в 19:01
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр финансов Республики Коми с 2003 по 2010. Глава Республики Коми с 15 января 2010 по 30 сентября 2015.
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