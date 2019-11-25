Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.

с чего всё началось

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Самочувствие бывшего чиновника оценивают как удовлетворительное. В ближайшие дни он вернется в следственный изолятор.

Политика Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.

Происшествия В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Политика В МВФ заявили о прогрессе в обсуждении реформ на Украине В Международном валютном фонде заявили о значительном прогрессе по обсуждению с Украиной политики и реформ, которые лягут в основу новой программы, поддерживаемой МВФ.

Происшествия Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.

Общество В России планируют маркировать домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Происшествия Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.

Происшествия Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.

Авто Представлен новый Chery Tiggo 7 На автосалоне в Гуанчжоу компания Chery представила новый кроссовер Tiggo 7. Модель сильно изменилась и не имеет почти ничего общего со своим предшественником У Chery Tiggo 7 теперь большая решётка радиатора с трёхмерным рисунком, "парящие" стойки крыши и фонари, соединённые светодиодной полосой.