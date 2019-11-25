Происшествия
МР7.руЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово»
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Самочувствие бывшего чиновника оценивают как удовлетворительное. В ближайшие дни он вернется в следственный изолятор.
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с чего всё началось
Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.ИА БНКвчера в 12:48
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Госпитализированный Вячеслав Гайзер будет выписан в ближайшее время из больницы
Комсомольская правда01:00
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