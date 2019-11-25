Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.

с чего всё началось

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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