Происшествия
РИА НовостиЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.ИА БНК12:48
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Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
Военная разведка Украины «обнаружила» в Донбассе российский спецназ, испытывающий новые вооружения
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Политика
Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата
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Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Происшествия
Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Космос
Астрофизикам разрешили построить Тридцатиметровый телескоп на Канарах
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Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Ранее стало известно, что в 2019 г. долговая нагрузка населения России стала максимальной за последние 7 лет – 10,6%.
Футбол
Болельщики «Витесса» требуют отставки Слуцкого
Болельщики голландского футбольного клуба "Витесс" требуют отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Происшествия
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец
В Черном море перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Политика
Киев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Авто
Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей в России
Росстандарт информирует об отзыве в России 7 442 транспортных средств марки Subaru Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5).
Политика
МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".
Армия и оружие
Польша возобновит эксплуатацию истребителей МиГ-29
Генеральное командование Вооруженных сил Польши решило возобновить эксплуатацию истребителей МиГ-29, передает ТАСС.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
Общество
Скончалась советская разведчица Гоар Вартанян
Кино
В экранизации Uncharted может сыграть звезда фильма «Малыш на драйве»
Ранее в сети появилась информация о том, что в экранизации Uncharted все ещё хочет принять участие Марк Уолберг - когда-то он претендовал на роль самого Нейтана Дрейка, но после изменения концепции фильма он может получить роль Салли, друга и наставника Дрейка.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в декабре
Синоптик отметил, что устойчивый снежный покров в столице сформируется не ранее начала декабря.
Армия и оружие
До конца 2021 года Минобороны получит первые Ту-160М новой постройки
Примечательно, что немногим ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал прессе, что первый такой самолет новой постройки должен выйти на летные испытания ближе к концу следующего года.
Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.