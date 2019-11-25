Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

Как стало известно БНК, 20 ноября бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера в критическом состоянии из следственного изолятора «Лефортово» на машине скорой помощи доставили в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.
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Бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера госпитализировали из СИЗО «Лефортово» в больницу

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ТАСС: бывший глава Коми Гайзер доставлен из СИЗО в больницу

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АиФ Коми13:25

Источник: экс-главу Коми Гайзера доставили на обследование в больницу из СИЗО «Лефортово»

ТАСС15:17

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

РИА Новости15:09

СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово»

РБК15:54

Вячеслав Гайзер попал в реанимацию

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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр финансов Республики Коми с 2003 по 2010. Глава Республики Коми с 15 января 2010 по 30 сентября 2015.
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