Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей
Обновлено в 16:21 Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 13 годам лишения свободы со штрафом в 235 млн 280 тысяч рублей бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова.В источнике
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Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС02:44
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