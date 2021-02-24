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Экс-главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 235 млн рублей

Обновлено в 16:21 Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 13 годам лишения свободы со штрафом в 235 млн 280 тысяч рублей бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова.В источнике
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Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии по делу о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС02:44
Подробнее о событии

Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии и штрафу

РИА Новости04:25

Суд отправил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова в колонию строгого режима

7х703:00

Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии

Коммерсантъ02:47

Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии

RT на русском02:54

Суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам по делу о взятке

РБК02:46

Суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии

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