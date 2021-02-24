Экипаж МКС рассказал о трещинах в корпусе российского модуля

Как минимум шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС), может быть в корпусе российского модуля "Звезда", первую из них окончательно заделают на следующей неделе, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.