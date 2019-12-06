Происшествия

Общая газета.RUОбщая газета.RUЭкс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», сообщает «Интерфакс». Согласно материалам следствия, в 2017 году Алексей Валов, занимая должность главы Щелковского района, получил от своей подчиненной взятку в виде автомобиля Mercedes-Benz.
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Бывшему главе Щелковского района Московской области 61-летнему Алексею Валову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает
 региональный Следственный комитет.
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