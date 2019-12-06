Происшествия

РБКРБКЭкс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Экс-главе предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следователи и оперативники ФСБ провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. Сейчас его также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
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с чего всё началось
— По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щёлковского района, получил от своей подчинённой взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки "Мерседес-Бенц" стоимостью более шести миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчинённой за общее покровительство и попустительство по службе, — говорится в сообщении
 ГСУ СКР по Московской области.
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