с чего всё началось

Экс-главе предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Следователи и оперативники ФСБ провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. Сейчас его также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

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Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».

Игры Metacritic удалил более 6,5 тыс. негативных отзывов на Death Stranding Внимательные геймеры провели небольшое расследование и выяснили, что Metacritic по какой-то причине подчистил негативные пользовательские отзывы на Death Stranding: ещё 4 декабря у игры было 9,5 тыс. негативных отзывов, а уже 5 декабря их стало меньше 3 тыс.

Общество Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.