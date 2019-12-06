с чего всё началось

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

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