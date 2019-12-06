Происшествия
РИА НовостиЭкс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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с чего всё началось
Бывшему главе Щелковского района Московской области 61-летнему Алексею Валову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональный Следственный комитет.Газета.Ruвчера в 05:55
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Бывший глава Щёлковсого района Московской области арестован по обвинению в коррупции
Вести Подмосковья06:20
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