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РИА НовостиРИА НовостиЭкс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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Бывшему главе Щелковского района Московской области 61-летнему Алексею Валову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает
 региональный Следственный комитет.
Газета.Ruвчера в 05:55

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Суд арестовал бывшего главу Щелковского района по делу о взятке

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