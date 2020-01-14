Происшествия

РБКРБКЭкс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность. Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки.
РБК05:25

Подробнее о событии

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Московский Комсомолец08:35

Экс-руководителей Центра развития ядерной медицины обвинили в мошенничестве

Интерфакс08:01

Бывшего главу российского центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Lenta.ru05:55

Экс-глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ и мошенничество

News.ru07:03

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Коммерсантъ06:28

Экс-глава Центра развития объектов ядерной медицины задержан по подозрению в мошенничестве

ТАСС07:32

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

РБК05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Вести.Ru 08:42
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Джонсон отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказал первому министру Шотландии Николе Стерджен в передаче шотландскому законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости.
Известия 08:46
Футбол

Газзаев настаивает на расширение РПЛ до 18 команд

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев настаивает на расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18-ти команд, сообщает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 08:56
Общество

Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку

Как сообщалось, после возбуждения уголовного дела в отношении матери мальчика и ее сожителя по инициативе СК ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца.
РИА Новости 07:59
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес

Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов в шоу

Российский продюсер Яна Рудковская раскритиковала коллегу и хореографа Илью Авербуха за гонорары фигуристов в ледовых шоу.
МК-Спорт 07:36
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

Журналист из Испании погиб после падения из окна дома в Москве

ТАСС 01:53
Кино

Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала «Сваты»

Выпуск новых серий запланирован на 2021 год. Российский актер Федор Добронравов назвал дату выхода седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 06:40
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Общество

РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей

Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Коммерсантъ 07:16
Энергетика

Минск направил предложения о покупке нефти ряду стран

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
Газета.Ru 09:02
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
РБК 00:06
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Общество

Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится

В Турции туристы могут столкнуться с большими очередями во время заселения в отели, так как в стране ужесточен закон о защите персональных данных, сообщает портал Turizm Ajansı.
Российская газета 07:41
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили вчера в 05:28
Политика

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником

Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
RuNews24.ru 03:14
Шоу-бизнес

Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина

Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Газета.Ru 08:15
Общество

Названа средняя зарплата в Тольятти в 2019 году

Самой высокооплачиваемой сферой в Тольятти в прошлом году оказались транспорт и логистика со средней зарплатой около 40 400 рублей в месяц.
TLT.ru - Новости Тольятти 03:02
Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Политика

Верховный суд приостановил работу партии Гудкова на три месяца

Верховный суд по иску Минюста приостановил на три месяца деятельность партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, сообщил представитель суда и подтвердил пресс-секретарь политика Алексей Обухов.
Интерфакс 05:28
Шоу-бизнес

Инна Чурикова стала жертвой ограбления в Мадриде

Актриса Инна Чурикова вместе со своим супругом, режиссером Глебом Панфиловым, и сыном Иваном отправилась на отдых в Испанию.
Gazeta.SPb вчера в 14:01
Политика

В Москве уточнили позицию по обмену осужденной в России израильтянки

Взгляд.ру 09:07
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное