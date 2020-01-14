Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки.

с чего всё началось

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность. Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года.

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