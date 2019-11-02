Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЭкс-голкиперу «Реала» грозит 12-матчевая дисквалификация за проявление расизма

Голкиперу грозит дисквалификация на срок от 8 до 12 поединков. В нынешнем сезоне Кико в 14 матчах Чемпионшипа пропустил 8 голов.
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Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

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Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

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