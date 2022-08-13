РИА НовостиЭкс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНРБывший госсекретарь Генри Киссинджер считает, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.РИА НовостиРоссия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.РИА Новости«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитировали «РИА Новости» Киссинджера.ВедомостиРоссийские власти объясняли спецоперацию в том числе потенциальной угрозой со стороны НАТО и тем, что Запад использует Украину в борьбе с Россией.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаГазета.RuЯмал-МедиаБлокнот.руРоссийская газетаDP.RUPravda.RuПолитРоссияТелеканал 360°NewsFrolПятый каналВечерняя МоскваРБКПолитика СегодняИзвестияПодробнее о событииЭкс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНРРИА Новости18:23Экс-госсекретарь Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией и КитаемLenta.ruвчера в 16:50Киссинджер: Вашингтон находится на грани войны с Москвой и ПекиномNews.ruвчера в 09:42Киссинджер считает, что США находятся на грани войны с Россией и КитаемТАССвчера в 12:28Киссинджер: США находятся на грани войны с Россией и КитаемВоенное обозрениевчера в 10:30Киссинджер считает, что США находятся «на грани войны» с Россией и КитаемГазета.Ruвчера в 09:58Киссинджер утверждает, что США находятся на грани войны с Россией и КитаемИзвестиявчера в 16:28Показать ещёОценить1,6KПоделиться