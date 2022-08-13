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Экс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНР

Бывший госсекретарь Генри Киссинджер считает
, что в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином сложилась опасная ситуация, которая может привести к вооруженному конфликту.
РИА Новости
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине.
РИА Новости
«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко», – цитировали «РИА Новости» Киссинджера.
Ведомости
Российские власти объясняли спецоперацию в том числе потенциальной угрозой со стороны НАТО и тем, что Запад использует Украину в борьбе с Россией.
РБК

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Экс-госсекретарь Киссинджер предупредил, что США стоят на грани войны с Россией и КНР
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