РИА НовостиЭкс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизниБывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.РИА НовостиБурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР.ИзвестияТакже Геннадий Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений и стал автором вошедшей в историю формулировки «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».Главный региональныйБурбулис был депутатом Госдумы первого и второго созывов, в 2000 году стал вице-губернатором Новгородской области по взаимодействию с палатами Федерального собрания.РБКЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24РБКSmotrim.ruРЕН ТВСоцИнформБюроГазета.RuПсковская Лента НовостейRZN.infoLife.ruРосбалтInkazanПрофильЦарьградКомсомольская правдаПятый каналReadovka NewsРЕН ТВКурьер. Среда. БердскАфиша DailyЯмал-МедиаКП - Екатеринбургe1.ruПодробнее о событииУмер Геннадий БурбулисКоммерсантъ17:53Cкончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий БурбулисИнтерфаксвчера в 11:16Самое цитируемоеУмер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий БурбулисRT на русскомвчера в 11:23Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77-м году жизниРБКвчера в 11:43Умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий БурбулисТАССвчера в 11:40Умер бывший госсекретарь РСФСР Геннадий БурбулисМИР 24вчера в 11:39Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизниРИА Новостивчера в 12:15Показать ещёОценить2,5KПоделиться