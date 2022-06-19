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Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.
РИА Новости
Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником первого президента России Бориса Ельцина и занимал пост госсекретаря РСФСР.
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Также Геннадий Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений и стал автором вошедшей в историю формулировки «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».
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Бурбулис был депутатом Госдумы первого и второго созывов, в 2000 году стал вице-губернатором Новгородской области по взаимодействию с палатами Федерального собрания.
РБК

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