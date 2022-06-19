Также Геннадий Бурбулис участвовал в подписании Беловежских соглашений и стал автором вошедшей в историю формулировки «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».
Бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, организованная Литвой, является поводом для начала военных действий, так как Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории.
Предполагается, что в автоматическом режиме в течение трех дней будет открываться исполнительное производство, если гражданин не оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в установленный законом срок.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Народный артист России Сергей Шакуров вспомнил, как проходили съемки картины «Земля Санникова» и почему он не стал соглашаться на роль, увидев несправедливость к Владимиру Высоцкому, передают «Аргументы и факты».
В Кишиневе после митинга оппозиционной партии «Шор» 19 июня не смогли провести концерт российских исполнителей Филиппа Киркорова, DAVA и Ивана Дмитриенко из-за препятствий со стороны полиции, сообщает издание NewsMaker со ссылкой на организаторов.