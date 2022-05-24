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Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с Москвой

Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
РИА Новости
"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", — сказал Киссинджер.
РИА Новости
"В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел", – считает Киссинджер.
Московский Комсомолец
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.
РИА Новости

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