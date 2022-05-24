РИА НовостиЭкс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с МосквойЗападу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.РИА Новости"Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко", — сказал Киссинджер.РИА Новости"В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел", – считает Киссинджер.Московский КомсомолецРоссия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейDaily MoscowМой БрянскМоя Москва.онлайнПолитическая ЭкспертизаPravda.RuLife.ruИзвестияАбзацПрофильЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваГазета.RuРИА “Informing”ЦарьградРЕН ТВИноСМИShraibikus NewsРамблерФАНГЛАС.RUРязань.ЛайфDaily StormГлавный региональныйКапитал страныНТВДума ТВПодробнее о событииКиссинджер посоветовал Украине скорее начать переговоры с Россией: «Иначе грядут потрясения»Царьградвчера в 15:11Генри Киссинджер: Украине придется сдать территорию РоссииИноСМИвчера в 06:52The Telegraph: Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с РоссиейRT на русскомвчера в 11:41Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с МосквойРИА Новостивчера в 11:11Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с МосквойОбщественная служба новостейвчера в 11:24Киссинджер заявил о необходимости отдать украинские территории РоссииМосковский Комсомолецвчера в 07:34Киссинджер призвал Киев пойти на уступки в переговорах с МосквойРБКвчера в 12:46Показать ещёОценить1,7KПоделиться