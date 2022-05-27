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Экс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца".
РИА Новости
24 мая, выступая на форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что украинские власти должны пойти на уступки и продолжить переговоры с Россией, чтобы избежать потрясений в Европе.
НТВ
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
РИА Новости
Сайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых считает «изменниками».
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Киссинджер попал в базу «Миротворца» за «участие в информационной спецоперации России»
ТАСС10:02
Экс-госсекретарь США Киссинджер внесён в базу украинского «Миротворца»
RT на русском09:24
Экс-госсекретарь США Киссинджер внесен в базу «Миротворца»
Газета.Ru09:04
Экс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
РИА Новости09:05
Украинцы внесли Киссинджера в базу «Миротворец»
Московский Комсомолец09:04
Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу «Миротворец»
ТК Звезда09:21
Киссинджер попал в базу «Миротворца» после предложения Украине пойти на уступки России
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