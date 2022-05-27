РИА НовостиЭкс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца".РИА Новости24 мая, выступая на форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что украинские власти должны пойти на уступки и продолжить переговоры с Россией, чтобы избежать потрясений в Европе.НТВБывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".РИА НовостиСайт «Миротворец» публикует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых считает «изменниками».Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаВоенное делоГазета.RuРосбалтLife.ruРамблерТелеканал 360°Ruposters.ruЦарьградАбзацРидусReadovka NewsDaily StormИзвестияДума ТВПодробнее о событииКиссинджер попал в базу «Миротворца» за «участие в информационной спецоперации России»ТАСС10:02Экс-госсекретарь США Киссинджер внесён в базу украинского «Миротворца»RT на русском09:24Экс-госсекретарь США Киссинджер внесен в базу «Миротворца»Газета.Ru09:04Экс-госсекретаря США Генри Киссинджера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»РИА Новости09:05Украинцы внесли Киссинджера в базу «Миротворец»Московский Комсомолец09:04Экс-госсекретарь США Киссинджер попал в базу «Миротворец»ТК Звезда09:21Киссинджер попал в базу «Миротворца» после предложения Украине пойти на уступки РоссииLenta.ru08:46Показать ещёОценить485Поделиться