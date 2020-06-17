Общество

RusnordЭкс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов нашел новую работу

Напомним, свою производственную деятельность будущий глава Поморья начинал в судоремонтных цехах северодвинской «Звездочки» и продолжил на Калининградском судосборном заводе «Янтарь». Желаем Игорю Анатольевичу на новом посту успехов и внутренней гармонии.
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Российский политик. Губернатор Архангельской области с 3 февраля 2012 года по 2 апреля 2020 года.
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