Общество
Neva.TodayЭкс-губернатор Архангельской области нашёл новую работу
Напомним, "Северной верфи" преобразована из Путиловского завода и находится в Санкт-Петербурге. Сам Орлов отметил, что в принятии решения о том, чтобы остаться губернатором Архангельской области, учитывал мнение жителей региона и президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Бывший губернатор Архангельской области стал гендиректором «Северной верфи» Санкт-Петербурга
КП - Санкт-Петербург08:04
Гендиректором «Северной верфи» стал экс-губернатор Архангельской области
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