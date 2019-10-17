Общество
ВедомостиЭкс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.РБК06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Технологии
В Томске создали эффективную и компактную систему очистки воды
Будущее России. Национальные проекты 05:12
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Sport.ru вчера в 11:51
Культура
Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров
Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv 08:56
Происшествия
Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах
Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Общество
В Центральной России установилась теплая и солнечная погода
Климатическая норма превышена примерно на шесть градусов, сообщает Гидрометцентр.
Эхо Москвы 05:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала на фото улыбающуюся дочь
Лера Кудрявцева обнародовала в Instagram-микроблоге новое фото своей годовалой дочери, порадовав поклонников.
OAnews 15 октября в 14:30
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Политика
Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией
Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.
Lenta.ru 09:45
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко
Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфакс - Россия 10:21
Экономика
В Минтрансе назвали условия для снижения цен на авиабилеты
Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
Известия 08:30
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Армия и оружие
Украину заподозрили в желании контролировать акваторию Черного моря
Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
Известия вчера в 22:48
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Здоровье
Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Политика
Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа
9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Авто
Появились первые снимки Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan из Японии взялся за дорожные тесты модели X-Trail следующей генерации.
Discover24 06:27
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Кино
Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»
Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
News.ru вчера в 10:13
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
RT на русском 01:49
Политика
Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.
RT на русском 09:52
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46