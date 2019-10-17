Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.

с чего всё началось

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