Общество

ВедомостиВедомостиЭкс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.
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с чего всё началось

Борис Дубровский — РБК: «Я никуда не эмигрировал, я — гражданин России»

Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.
РБК06:48

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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Ведомости08:12

Челябинский экс-губернатор признал внебрачную дочь. Она живет в Швейцарии

URA.Ru10:04

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74.ru07:50

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Челябинский экс-губернатор заявил РБК, что не знает про уголовное дело против него

ТАСС08:08

Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

РБК06:49
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Путина встретили во ВГИК под песню об истекающем кровью казаке

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Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
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Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией

Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.
Lenta.ru 09:45
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Коваленко

Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным приговор фигуранту "дела 27 июля" Евгению Коваленко, осужденному на три с половиной года колонии общего режима за насилие над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста в столице, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
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Перед Минтрансом, по словам замминистра, поставлена задача «хотя бы стабилизировать» рост стоимости билетов на уровне инфляции.
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Политика

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США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
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На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

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По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
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Вышел тизер-трейлер продолжения фильма «Лёд»

Компания Sony Pictures опбуликовал тизер-трейлер фильма «Лёд 2».
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Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.
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Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не засорять русский язык иностранными терминами, передаёт РИА Новости.
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Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 по 19 марта 2019. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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