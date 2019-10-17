Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.

с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в СМИ появились новости о возбуждении против Дубровского уголовного дела по факту превышения полномочий на 20 млрд рублей. Тогда же прошла информация о его бегстве за рубеж. Отметим, новости о возбуждении уголовного дела экс-губернатор также опроверг.

Челябинский экс-губернатор опроверг информацию о бегстве из России

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