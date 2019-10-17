Общество
ВедомостиЭкс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.
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с чего всё началось
Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.РБК06:48
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Армия и оружие
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Взгляд.ру 09:56
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Художник не хочет писать портрет певицы В недавнем интервью член Российской Академии художеств Никас Сафронов высказался о своей последней встрече с Софией Ротару.
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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
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Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
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Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова
Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
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Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
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Зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки
Американские исследователи узнали, что зубы пираньевых рыб по-разному сцеплены в блоки.
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Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
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В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
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Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
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Названа новая версия гибели Цоя
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Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик
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