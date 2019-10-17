Общество
ВедомостиЭкс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.
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с чего всё началось
Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.РБК06:48
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По итогам встречи Пенс заявил, что санкции США против Турции будут отменены после того, как в зоне ее операции «Источник мира» в Сирии будет полностью прекращено ведение огня.
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Происшествия
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Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
Lenta.ru 15 октября в 16:22
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
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CyberSport.ru 13:15
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Известия 11:50
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Известия 06:13
Кино
Малефисента: Владычица тьмы появится на экранах уже в октябре
На экраны кинотеатров выходит долгожданный фильм https://www.ivi.ru/watch/143607 — продолжение первой части сказочной истории «Малефисента» (другое название «Колдунья»).
Telesputnik.ru вчера в 05:23
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста Зыкова за допинг
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о дисквалификации российского форварда клуба «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
RT на русском 13:58
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Известия 00:35
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Происшествия
СКР подтвердил задержание сити-менеджера Новочеркасска
REGNUM вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
«Группа ГАЗ» снова зарегистрировала товарный знак «Победа», освежив его новым современным логотипом.
Автоновости дня 10:24
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток 05:27
Спорт
Колобков прокомментировал слова Гануса о подменах проб
Министр спорта России Павел Колобков отреагировал на слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса о подменах допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:51
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru вчера в 03:50
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия вчера в 12:35
Политика
США готовят новые санкции против России из-за Сирии
Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru 13:39
Экономика
ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток
Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском вчера в 09:37