Общество

ВедомостиВедомостиЭкс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела. Появление такой информации в СМИ политик назвал паразитированием на его имени.
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с чего всё началось

Борис Дубровский — РБК: «Я никуда не эмигрировал, я — гражданин России»

Информацию подтвердил глава ФАС Игорь Артемьев, при этом адвокат Дубровского Рустам Курмаев заявил, что экс-губернатора и его защиту о его преследовании никто не уведомлял.
РБК06:48

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Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Ведомости08:12

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URA.Ru10:04

Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

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Российский политик. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 по 19 марта 2019. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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