Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

с чего всё началось

В отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России. В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

Армия и оружие Генштаб Украины озвучил условие прекращение войны в Донбассе "Боевые действия на Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией", - заявил Хомчак.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол Хавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Политика Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Музыка На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос» В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к поклонникам.

Армия и оружие Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.

Авто Раскрыты все версии Kia Seltos для России На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Общество В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.

Общество ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Культура Бузова и Гагарина выпустили песни про несчастную любовь Российские певицы Ольга Бузова и Полина Гагарина выпустили новые песни, посвященные несчастной любви. Треки вышли почти одновременно.

Хоккей Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало» В сети опубликовали видео сейвов российского голкипера «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз» (2:3 Б).

Происшествия В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.