Происшествия
Вести.RuЭкс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России. В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
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с чего всё началось
Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.ТАСС15:03
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Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами.
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Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
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REGNUM вчера в 11:09
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Минздрав предложил решить проблему нехватки врачей с помощью мигрантов
Решить кадровую проблему в сфере медицины в России предлагают в Минздраве за счёт мигрантов, сообщают «Известия».
Национальная служба новостей вчера в 05:28
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Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 09 октября в 23:12
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат 09:22
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Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии
Российская газета 06:18
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Ведомости 09:49
Кино
Marvel может снять женское супергеройское кино
Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
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Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
МедиаПоток вчера в 02:18
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Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
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Трамп выдвинул Салливана на должность посла США в России
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НАТО задумала расширить присутствие на Балтике
В НАТО могут вернуться к обсуждению вопроса о расширении своей военной миссии в странах Балтии.
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Здоровье
Сахалинские врачи проявили себя на курсах повышения квалификации
Трехнедельный курс повышения квалификации для организаторов здравоохранения состоялся на базе приморского филиала академии.
Сахалин.Инфо 06:09
Спорт
Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru вчера в 07:55
Происшествия
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней школьницы
Девятилетняя жительница Саратова пропала 9 октября по пути из дома в школу.
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Как сообщают прокатчики со ссылкой на режиссера картины Энга Ли, молодой Смит - полностью цифровой персонаж.
Газета.Ru 09 октября в 04:20
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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