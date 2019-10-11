Следственный департамент МВД РФ принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей.

с чего всё началось

В отношении Дубровского возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса России. В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

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